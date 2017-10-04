القوات المسلحة تنبه الجمهور إلى هدير آليات «حصن الاتحاد»

نبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم الى توقع الأصوات العالية حول كورنيش الخان بالشارقة نظرا للاستعداد لعروض «حصن الاتحاد 2» والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات لتلك العروض العسكرية المزمع إقامتها مساء يوم 3 نوفمبر المقبل تزامناً مع يوم العلم. وتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة واللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة أمام الجمهور لمشاهدة عرض حيّ ومباشر يجسد التفاني والقدرات العالية التي تبديها القوات المسلحة الإماراتية من أجل حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأعلنت القوات المسلحة أن الدعوة لحضور فعاليات «حصن الاتحاد 2» عامة وسيتمكن الجمهور خلالها من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في مياه وشواطئ وأجواء كورنيش الخان في إمارة الشارقة، وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية.