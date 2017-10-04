ولي عهد الشارقة يأمر بتشكيل لجنة عليا للتحويل الرقمي

أمر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتشكيل لجنة دائمة باسم (اللجنة العليا للتحويل الرقمي)، التي تهدف إلى تنفيذ سياسة التحويل الرقمي الذكي في كافة خدماتها المقدمة إلى سكان إمارة الشارقة مواكبةً للعالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الخدمات الذكية الإلكترونية إقليمياً وعالمياً.

كما ترأس سموه صباح أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي والاطلاع على المشروعات التنموية في مختلف المجالات الخدمية.

ويشرف على لجنة التحويل الرقمي، رئيس اللجنة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ونائب رئيس اللجنة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

وتعد دائرة الحكومة الإلكترونية الجهة المنفذة للمشروع برئاسة الشيخ خالد القاسمي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية.

وتتكون اللجنة من أعضاء مشاركين وهم: الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والعميد سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة، وسلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وراشد الليم رئيس هيئة مياه وكهرباء الشارقة، وخالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة.

وسالم النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، وهدى الياسي مديرة إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية، والمهندس خالد آل علي الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني والمهندسة نيلة الشامسي مديرة إدارة الخدمات المساندة في دائرة التخطيط والمساحة، وشهد تريم مديرة الإدارة المالية لدائرة الطيران المدني.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «إن تشكيل لجنة التحويل الرقمي تعتبر نقلة نوعية للخدمات الحكومية المقدمة في إمارة الشارقة والتي ترتكز على التقنية والحرفية في أداء الجهاز الحكومي وتستند إلى أفضل التطبيقات والممارسات العالمية».

ووفقاً للشيخ فاهم القاسمي تتولى اللجنة رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك.

اجتماع

وفي اجتماع المجلس التنفيذي، عرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية مشروع اللائحة التنفيذية بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة، كما اعتمد المجلس أسماء المرشحين للدفعة الثانية من الدبلوم المهني للخدمة الاجتماعية.

وأوضحت عفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية أن الدبلوم يأتي وفق الاتفاقية المبرمة بين دائرة الخدمات الاجتماعية وكلية المجتمع بجامعة الشارقة، لتأهيل عدد من المتخصصين من موظفي الحكومة بما يسهم في تطوير مهاراتهم التي تنعكس على أداء مهامهم الوظيفية، وتضم الدفعة الثانية 17 مرشحاً من مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على مشروع دليل تصاميم الواجهات المعمارية، وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن المشروع تم إعداده من خلال دراسة علمية متخصصة من قبل عدد من موظفي الدائرة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالبيئة العمرانية، وإيجاد هوية عمرانية للمنطقة، والحفاظ على الطابع الحضاري والعمراني، وتقديم مبادئ وسياسة واضحة للمستثمرين لتنفيذ رؤية التصاميم، ويتضمن الدليل عدداً من العناصر المتعلقة بالحيز الخارجي والاشتراطات المعمارية والنماذج المعمارية المقترحة، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

لقاء

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة أهمية الجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في وضع الخطط والاستراتيجيات الواضحة لمواجهة الأزمات مشيراً سموه إلى أن الجاهزية لها تخفف من الآثار التي قد تولدها الأزمات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح أمس في مكتب سمو الحاكم وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة الدكتور جمال محمد الحوسني المدير العام للهيئة.

وأثنى سمو ولي عهد الشارقة على دور الهيئة في التنسيق مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص للتعامل مع ما يحدث من حالات للطوارئ والأزمات والكوارث مما ينعكس على جاهزية المجتمع ككل.