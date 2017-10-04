طحنون بن محمد وحاكم أستراليا يستعرضان علاقات الصداقة بين البلدين

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين أمس بيتر كوسغروف الحاكم العام لأستراليا والوفد المرافق له.

وتبادل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان خلال اللقاء مع حاكم أستراليا الحديث حول علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وأستراليا في مختلف المجالات.

وأقام سموه مأدبة غداء تكريما لحاكم عام أستراليا والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي والدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا وآرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد في مدينة العين.