محمد بن راشد يأمر بجسر جوي لإغاثة لاجئي الروهينغا

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير جسر جوي لتقديم إمدادات إغاثة عاجلة للاجئي الروهينغا الفارين من ميانمار، في ظل تزايد حدة أعمال العنف والاضطهاد ضدهم، وتدهور الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين، الذين يُقدر عددهم حتى الآن بحوالي 500 ألف لاجئي، في موجة نزوح تُعد الأكبر من نوعها منذ عقود، الأمر الذي يُشكل ضغطاً كبيراً على المؤسسات الإنسانية والجهات الموفرة للمساعدات.

وتأتي هذه اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تأكيداً على نهج دولة الإمارات في مد يد العون لكل محتاج، وسعياً للتخفيف من معاناة لاجئي الروهينغا، ومساعدتهم على التغلّب على الأوضاع المعيشية الصعبة، في ظل شح المعونات ومواد الإعاشة، ودعماً لجهود الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني غير الحكومية، الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر المشكلات الإنسانية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.

وستتولى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، تسيير الجسر الجوي الذي انطلقت أولى رحلاته أمس الأول، إضافة إلى 3 رحلات إضافية لشحن المعونات الإنسانية، وإمدادات الإغاثة من المقرر أن تنطلق من دبي في الـ 11 والـ 13 والـ 15 من أكتوبر الجاري، كامتداد للمساعدات التي وفرتها دبي للاجئي الروهينغا على مدار الأسابيع الماضية، إذ تبلغ قيمة مواد الإغاثة المُقدمة لهم من خلال الشحنات الـ 3 التي تم تسييرها حتى الآن بتنسيق من المدينة حوالي 4.4 ملايين درهم.

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وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمر بتسيير رحلتين جويتين على متن طائرات خاصة، وجَّه سموه بتوفيرها لإغاثة لاجئي الروهينغا في 12 و16 من شهر سبتمبر الماضي، حملت معونات متنوعة، تركزت في الأساس على مواد الإعاشة لنحو 125 ألف شخص وخيام لإيواء لما يُقدَّر بحوالي 8500 أسرة.

حيث تم حتى الآن إرسال ما يزيد على 270 طناً مكعباً من المساعدات، بينما تتجاوز قيمة المعونات الإنسانية المُقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لاجئي الروهينغا، أكثر من 6.3 ملايين درهم، لتوفير مواد الإغاثة الأساسية والمأوى المؤقت، من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وستحمل الطائرات خلال الرحلات المقبلة، مئات الأطنان من إمدادات الإغاثة الأساسيّة.

ومن بينها موادّ غذائية وتجهيزات إعاشة أمّنتها وكالة اللاجئين، والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطبّاء بلا حدود، بالإضافة إلى منظّمة الهجرة العالميّة، ومنظّمة الصحّة العالميّة، من خلال مستودعات الأمم المتّحدة للاستجابة الإنسانيّة الموجودة في دبي.

مسؤولية

وستتولى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وبإشراف مباشر من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة المدينة، تنسيق جهود تسيير الجسر، والعمل على إيصال المعونات بصورة عاجلة للاجئين الذين تقطّعت بهم السبل بعيداً عن وطنهم وديارهم، حيث سيعزز الجسر، قدرة منظّمات العمل الإنساني الأعضاء في المدينة العالميّة للخدمات الإنسانيّة، على الاستجابة لحالات الطوارئ، وتقديم المساعدة بسرعة وفعالية للمتضررين.

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وكانت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، سيّرت جسراً جوياً في عام 2014، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، عقب القصف الإسرائيلي الغاشم لقطاع غزة، حيث جاء وقت الاستجابة في أقل من 36 ساعة، وتم نقل إمدادات إغاثة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في العاصمة الأردنية عمان، وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 26 مليون درهم.