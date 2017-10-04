إنجاز 14 % من الدراسات الهندسية لمحطة حتا الكهرومائية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 14% من دراسات الأعمال الهندسية لمشروع المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وذلك ضمن عقد الخدمات الاستشارية التي تشمل دراسات التصميم، والدراسات الهيدرو- جيولوجية، والجيولوجية، والبيئية، والجيو- تقنية، والحفريات العميقة، وتصميم الأنفاق المائية العميقة، والخزان العلوي والمحطة الكهرومائية، وطرح مناقصة تزويد المواد للموقع، والإشراف على الأعمال الإنشائية والتركيب والاختبارات في الموقع والتدشين.

وكانت الهيئة قد أرست عقد الخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 58 مليون درهم على مجموعة «إي دي إف» (EDF) الفرنسية.

وتعد المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تصل الى 250 ميجاوات، وبعمر افتراضي يتراوح بين 60 و80 عاماً.

دعم

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار دعمنا للخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقنا عدة مشاريع من ضمنها مشروع المحطة الكهرومائية بتكلفة مليار و920 مليون درهم».

وأضاف الطاير: «تعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا الذي تبلغ سعته التخزينية 1716 مليون جالون، وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية بسعة 880 مليون جالون ويرتفع نحو 300 متر عن منسوب السد.

وخارج أوقات الذروة، ستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي، وخلال أوقات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع تكلفة الإنتاج، يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لإنتاج الكهرباء ولتزويد شبكة الهيئة. وستصل كفاءة إنتاج الكهرباء إلى 90% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية».

وأوضح: «جاء اعتمادنا على الطاقة الكهرومائية ضمن سعينا الحثيث لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي لتصل إلى 75% بحلول 2050، حيث تعد الطاقة الكهرومائية، وهي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الطاقة المائية الكامنة، أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم،.

وقد شهد هذا القطاع تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، فازدادت القدرة الإجمالية المركبة بنسبة 39% بين عامي 2005 و2015، بمعدل 4% سنوياً تقريباً، وتركزت هذه الزيادة بشكل رئيس في الأسواق الناشئة، حيث بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة في العالم من الطاقة الكهرومائية 1,064 جيجاوات في عام 2016، بنسبة 71% من إجمالي الطاقة المتجددة، و16.4% من إجمالي حجم الطاقة من جميع المصادر».

مصدر

وأوضح الطاير: «إضافة إلى كونها مصدراً منخفض التكلفة للحصول على الطاقة النظيفة بكفاءة واعتمادية، تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الأهم لتخزين الطاقة حيث تشكل نسبة 99% من القدرة التخزينية التشغيلية للكهرباء في العالم، كما أنها توفر عدداً من المزايا الأخرى تشمل أمن المياه وأمن الطاقة.

والحماية من الفيضانات، وتخزين المياه، والري، وغيرها، وعلى الرغم من أنها أكثر مصادر الطاقة المتجددة مرونة واستمرارية حيث إنها قادرة على تلبية المتطلبات الأساسية من الطاقة إضافة إلى تلبية الطلب خلال فترات ذروة الاستهلاك عن طريق الطاقة المائية المخزنة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن ما يقارب 10,000 تيراوات/‏‏ساعة سنوياً من الطاقة الكهرومائية في العالم غير مستغلة».

يذكر أن إجمالي القدرة المركبة بتقنية الطاقة الكهرومائية بالضخ والتخزين في العالم خلال العام 2015 بلغت 144,465 ميجاوات.

وتعد منطقة شرق آسيا الأبرز في استخدام هذه التقنية بقدرة مركبة تبلغ نحو 58,000 ميجاوات أبرزها 27,637 ميجاوات في اليابان، و23,060 ميجاوات في الصين، بينما تبلغ القدرة المركبة بهذه التقنية 1,744 ميجاوات فقط في منطقة الشرق الأوسط.

1.3

تبلغ القيمة الإجمالية للخطة التنموية الشاملة لتطوير «حتّا» إلى 1.3 مليار درهم، وذلك بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية للمنطقة من خلال زيادة جاذبيتها كوجهة سياحية لاسيما في مجال السياحة البيئية، وترتكز الخطة، التي يشارك في تنفيذها مجموعة كبيرة من الهيئات والجهات التابعة لحكومة دبي، على ثلاثة محاور رئيسة يتعلق أولها بالاقتصاد والخدمات ويعنى الثاني بالسياحة والرياضة. أما المحور الثالث فيركِّز على الثقافة والتعليم.