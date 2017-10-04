«زايد للإسكان» يُصدر 57 ألف قرار دعم سكني بقيمة 30 مليار درهم

ذكر معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج أصدر منذ إنشائه في عام 1999 حوالي 57 ألف قرار دعم سكني بقيمة 30 مليار درهم في مختلف إمارات الدولة توزعت ما بين قروض ومنح وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد واستكمال مسكن وصيانة مسكن.

وإضافة على مسكن وشراء مسكن ومسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق والوفاء بقرض مسكن، كما بلغ عدد المساكن المنجزة منذ نشأة البرنامج 30 ألف مسكن، وعدد المساكن في مرحلة التنفيذ بلغ حوالي 27 ألف مسكن.

ولفت معاليه في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للإسكان إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، يدركان أهمية الارتقاء والتوافق بين الأداء المؤسسي الاتحادي والمحلي.

وتوحيد الخطط والرؤى، من اجل النهوض بقطاع الإسكان الحكومي، لذلك نراهما يعملان وبشكل حثيث على تبني أفكار وخطط مستقبلية قادرة على النهوض بذلك القطاع ليواصل مسيرة تميزه وريادته العالمية التي تحققت خلال السنوات الماضية وساهمت بتبوؤ الدولة مكانة مرموقة عالميا بفضل تكاتف مختلف الجـهات المعـنية مدعومة بالقـيادة الرشيدة ومتـخذي القـرار بالـدولة.

وأكد النعيمي أن قطاع الإسكان الحكومي، يشكل هماً من هموم الحكومة، كون القيادة الرشيدة جادة في توفير العيش الكريم للمواطنين، لذلك كان محور الإسكان من أبرز المحاور التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وصولا لتحقيق مئوية الإمارات 2071، باعتبارها أولوية للحكومة في سبيل تحقيق السعادة لمواطني الدولة كون الإنسان يشكل محور عملية التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن السكن يعد أحد العناصر الأساسية التي تحقق الأمن والاستقرار للفرد، لذلك يحتل الأولوية في سياسة الدولة، ما يتطلب العمل وفق برامج إسكانية متكاملة، والتحول من المسكن العادي إلى نوعيات عصرية من المساكن، ومنها الأحياء السكنية المتكاملة المرافق، وهو النهج الذي تعملان وفقه الوزارة والبرنامج.

وأضاف إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تألو جهدا في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين بتوجيهات من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.