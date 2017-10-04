اطمأن على صحته إثر تعرضه لحادث مروري

محمد بن زايد يزور خليفة الخييلي في المستشفى

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان عليه إثر تعرضه لحادث مروري.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للعميد خليفة محمد الخييلي بالشفاء العاجل. ومن جانبه تقدم العميد خليفة الخييلي بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اهتمامه وزيارته له، والتي تعبر عن مدى اهتمام قيادتنا الحكيمة بالمواطنين وتلاحمها وتعاضدها معهم.

رافق سموه في زيارته محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

 

 

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