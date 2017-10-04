بلدية دبي تخصص 763 هكتاراً لإسكان المواطنين في أم نهد الثالثة

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص الحكومة الرشيدة على رفاهية المواطنين، أعلن المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، انتهاء البلدية من الإجراءات اللازمة لتخطيط منطقة سكنية جديدة للمواطنين في منطقة أم نهد الثالثة، على طريق دبي ـ العين، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 763 هكتاراً، أي ما يعادل 7626080 متراً مربعاً.

وقال لوتاه، إنه روعي في تخطيط المنطقة السكنية الجديدة، جوانب الاستدامة العمرانية، وتوفير بيئة صحية للسكان، بتشجيعهم لممارسة الرياضة اليومية، بتخطيط مضمار للدراجات والمشاة وملاعب رياضية، وستبدأ الجهات المعنية في الدائرة قريباً، بتوزيعها على المواطنين الذين صدرت لهم موافقة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

من جهته، أوضح المهندس داوود الهاجري مساعد مدير عام البلدية لقطاع التخطيط والهندسة، أن القطعة الواحدة تبلغ مساحاتها حوالي 1100 متر مربع «12 ألف قدم مربعة»، وبارتفاع (أرضي + 2 )، موضحاً أن المنطقة الجديدة روعي فيها كل ما يعمل على تحقيق الرفاهية والاستقرار للمواطنين، بما في ذلك توفير ما يفي باحتياجات السكان من الخدمات العامة، من مساجد ومدارس وحدائق عامة، بالإضافة إلى الخدمات التجارية المختلفة.