محمد بن زايد يزور خليفة الخييلي في المستشفى

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان عليه إثر تعرضه لحادث مروري.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للعميد خليفة محمد الخييلي بالشفاء العاجل.

من جانبه تقدم العميد خليفة الخييلي بالشكر والعرفان الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اهتمامه وزيارته له، والتي تعبر عن مدى اهتمام قيادتنا الحكيمة بالمواطنين وتلاحمها وتعاضدها معهم.

رافق سموه في زيارته سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.