سيف بن زايد ينقل تحيات قيادة الإمارات لخادم الحرمين الشريفين

نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لخادم الحرمين الشريفين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، في مكتبه بقصر السلام في جدة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

ودوّن سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في صفحته عبر «تويتر»: «تشرفت بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ونقل تحيات وأطيب أمنيات قيادة الإمارات».

وضم الوفد المرافق لسموه اللواء عبدالله سيف النعيمي نائب رئيس جهاز الأمن، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة.

والعميد الدكتور راشد الخضر رئيس المجلس القانوني في الوزارة، والعميد الدكتور صلاح الغول مدير مركز دعم اتخاذ القرار في الوزارة، والعميد عزيز حمود العامري، مدير عام المنافذ والمطارات في الوزارة، والعميد جمعة أحمد هامل القبيسي، وعدد من ضباط الوزارة.