محمد بن زايد ووزير الخارجية العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس سموه بقصر البحر، إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة والوفد الرسمي المرافق الذي يزور البلاد حاليا، لترؤس اجتماع اللجنة العراقـية-الإماراتية المشتركة في دورتها التاسعة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوزير الخارجية العراقي والوفد المرافق، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

كما تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العراقية والعربية، والجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة في المنطقة، والموقف العربي إزاء التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها التطرف والإرهاب، وأهمية التنسيق والتعاون والتضامن العربي في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتمنى سموه النجاح والتوفيق لاجتماعات اللجنة الإماراتية-العراقـية المشتركة لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه الأمير أندور دوق يورك، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

* بحث الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات الراهنة والموقف العربي إزاء التطرف والإرهاب

* تأكيد أهمية التنسيق والتعاون والتضامن العربي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

* سموه تمنى النجاح لاجتماعات اللجنة الإماراتية-العراقـية المشتركة لما فيه خير البلدين

* مناقشة السبل الكفيلة بتطوير علاقات البلدين وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة