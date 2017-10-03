النعيمي: فخور ببنات الإمارات لقيامهن بدورهن الإنساني ومساعدة الآخرين

كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، المواطنة جواهر سيف الكميتي تقديراً لما قامت به من عمل إنساني وموقفها الشجاع والبطولي وتدخلها السريع لإنقاذ حياة سائق آسيوي.

وكان السائق قد تعرض لحادث تصادم أسفر عنه نشوب حريق في شاحنته ما أدى إلى نشوب النيران في ملابسه وعلى الفور سارعت لإنقاذ حياته باستخدام عباءة صديقتها لإخماد النار.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن فخره واعتزازه ببنات الإمارات لقيامهن بدورهن الإنساني ومساعدة الآخرين، مشيداً بما قامت به المواطنة جواهر الكميتي التي هرعت لإخماد النيران التي شبت في ملابس سائق الشاحنة دون تردد وتمكنت من إنقاذ حياته، مثمناً سموه دورها البطولي وشجاعتها في إنقاذ السائق وإقدامها على تقديم العون بسرعة وتفانٍ دون تأخير.

ومن جهتها أكدت الكميتي خلال لقائها مع صاحب السمو حاكم عجمان أن ما قامت به يأتي في إطار العمل الخيري والإنساني وإنقاذ إنسان كان في أمس الحاجة للمساعدة، مشيرة إلى أنها لم تتردد للحظة في إنقاذ حياة السائق ولم تغادر المكان إلا بعدما اطمأنت على حالته، متمنية السلامة لجميع أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق.

حضر التكريم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم المغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي المدير العام لإدارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.