ولي عهد دبي: شبابنا يتحلّون بروح إبداعية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مركز الشباب الكائن بأبراج الإمارات في دبي واطلعا على المساحات والخدمات التي يقدمها المركز للشباب.

وشارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أثناء الزيارة في إحدى ورش العمل المقامة في المركز وتفاعل مع الشباب أثناء مشاركتهم في الدورات التي ينظمها المركز لهم بشكل يومي واستمع لجانب من إحدى الاجتماعات التي يعقدها الشباب من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات في أرجاء المركز.

واطلع سموه على أعمال الشباب في الاستديو والتي ينفذها بشكل كامل شباب من مختلف التخصصات الإعلامية وأثنى على الروح الإبداعية التي يتحلى بها الشباب دائما بهدف نشر الرسالة الإعلامية الإماراتية لتصل لكل المتلقين على مستوى العالم.

كما اجتمع سموه خلال الزيارة مع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في إحدى المساحات التي يوفرها المركز للشباب.

حضر الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.