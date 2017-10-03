محمد بن زايد: الأعمال الإنسانية ليست غريبة على عيال زايد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البحر أمس، المواطنة جواهر سيف الكميتي تقديراً لما قامت به من عمل إنساني وموقفها الشجاع والبطولي وتدخلها السريع لإنقاذ حياة سائق آسيوي.

مدرسة ونهج

وأشاد سموه بالموقف البطولي لجواهر الكميتي، معرباً سموه عن تقديره واعتزازه بالعمل الإنساني العفوي الذي قامت به، مؤكدا سموه أن هذا العمل ليس بغريب على عيال زايد الخير الذين نشأوا ونهلوا من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وكان السائق قد تعرض لحادث تصادم أسفر عنه اندلاع حريق في شاحنته ما أدى إلى نشوب النيران في ملابسه وعلى الفور سارعت لإنقاذ حياته باستخدام عباءة صديقتها لإخماد النار.

حب الخير

من جهتها أكدت جواهر الكميتي أن ما قامت به هو عمل إنساني بالدرجة الأولى، حيث ترعرعنا ونشأنا على حب الخير ولهفة المحتاج من خلال نهج دولتنا الغالية وقيادتها الحكيمة، معربة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولفتته الكريمة باستقبالها والتي تؤكد حرص قادتنا على الاهتمام وتشجيع المواطنين على حب الخير ونجدة المحتاج وإغاثة الملهوف في أي مكان وتحت أية ظروف.