خلال استقباله عدداً من مسؤولي وموظفي شركة قصر الإمارات

محمد بن زايد يشدد على أهمية قطاع الضيافة في إبراز معالم دولتنا الحضارية

المصدر:
  • ■أبوظبي - وام
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■ محمد بن زايد متوسطاً مسؤولي وموظفي الشركة | تصوير: حمد الكعبي

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس سموه بقصر البحر أمس وفداً من شركة قصر الإمارات ضم سلطان ضاحي الحميري عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب وهولدر مدير عام فندق قصر الإمارات وعدد من موظفي الشركة.

ورحب سموه بوفد شركة قصر الإمارات وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية قطاع الضيافة في الدولة كأحد الروافد الهامة لنمو الاقتصاد الوطني وضرورة مواصلة إبراز معالمنا الحضارية ودورها في تعزيز موقع الدولة كوجهة مفضلة على خارطة الأعمال والسياحة والمؤتمرات العالمية.

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