حمدان بن محمد يستعرض وحاكم عام أستراليا العلاقات التاريخية

■دبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في أبراج الإمارات في دبي أمس بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بيتر كوسغروف حاكم عام أستراليا والوفد المرافق.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وأستراليا قيادة وحكومة وشعباً وإمكانية إيجاد آفاق جديدة لمزيد من التقارب والتعاون الثنائي على مختلف المستويات وفي المجالات كافة خاصة التعليمية منها والثقافية.

وأشاد سمو ولي عهد دبي بالمستوى المتقدم والمتطور الذي تشهده علاقات البلدين والشعبين الصديقين ما يؤكد عمق هذه العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشاد كوسغروف بالتقدم الحضاري الواسع الذي شهدته دولة الإمارات في العقد الأخير والذي طال جميع القطاعات لاسيما البنية التحتية والخدمات والبيئة الاستثمارية التي تستقطب كبريات الشركات العالمية ورجال المال والأعمال من أنحاء العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وآرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة.