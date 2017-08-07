كم يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في الإمارات؟

ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في دولة الإمارات الى 5219 جهازا في نهاية النصف الأول من العام 2017 بزيادة نسبتها نحو 2% و قدرها 101 جاهزا مقارنة مع النصف الاول من العام 2016 والذي وصل فيه العدد الى 5118 جهازا وذلك بحسب ما أعلن عنه اليوم مصرف الإمارات المركزي .

وتعكس الزيادة المضطردة في عدد اجهزة الصراف الآلي مواصلة الجهاز المصرفي في الدولة لعملية أتمتة عمله وعلى نحو يساهم في التسهيل على العملاء الى جانب التقليل من كلفة التشغيل.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي الخاصة بالتطورات التي شهدها القطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري بقاء عدد البنوك الوطنية عند نفس المستوى اي 23 بنكا فيما انخفض عدد فروعها من 862 فرعا خلال الربع الاول من عام 2016 الى 838 فرعا في نهاية يونيو من العام الجاري .وبعكس ذلك فقد ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية التابعة لهذه البنوك من 33 الى 36 وحدة في حين انخفض عدد مكاتب الصرافة من 86 الى 61 مكتبا .

وعلى صعيد متصل بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة عند نفس المستوى في نهاية الربع الأول وهو 6 بنوك لها 4 فروع ,كما بقي عدد البنوك الأجنبية عند 20 بنكا بينما انخفض عدد فروعها من 82 الى 81 فرعا وعدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية من 42 الى 29 وحدة.

ومع نهاية الربع الاول من العام الجاري كان عدد المنشآت المالية الاخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 21 شركة استثمار مالية و11 مكتبا للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية وعدد بنوك الأعمال 11 و28 شركة تمويل و108 مكاتب تمثيل البنوك و141 صرافة .