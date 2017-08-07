الإمارات تتكفل بعلاج 90 جريحاً يمنياً في الهند

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عن تكفلها بعلاج 90 جريحاً مع نفقات مرافقيهم ممن تأثروا بالحرب والانتهاكات الحوثية، وذلك في مستشفيات الهند ليبلغ عدد من تكفلت المؤسسة بعلاجهم إلى جانب المؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية الأخرى داخل الدولة 300 جريح مع مرافقيهم.

وكانت دولة الإمارات قد تكفلت بعلاج 1500 من الجرحى اليمنيين في كل من الأردن والسودان والهند وسيرت القوافل الطبية والإغاثية دعماً للأشقاء في اليمن.

وأكدت المؤسسة أنها ستتكفل بعلاج الدفعة الجديدة من الجرحى اليمنيين خلال الأيام المقبلة وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم.

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