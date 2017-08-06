هيئة الطيران المدني تصدر تقريرها حول حادثة طيران الإمارات

المصدر:
  • دبي - رويترز
التاريخ:
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قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة أن المحققين في حادث انزلاق طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات عام 2016 على مدرج بمطار دبي الدولي لم يجدوا أي عيوب فنية بالطائرة قبل وقوع الحادث.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الأحد أن المحققين يعملون على تحديد وتحليل عوامل الأداء البشري التي أثرت على تصرفات طاقم الرحلة خلال الهبوط.

وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم ومجموعهم 300 فرد بسلام من الطائرة لكن أحد عمال الإطفاء لقي حتفه أثناء مكافحة الحريق بعد أن اشتعلت النيران في الطائرة وهي من طراز بوينغ 777-300 عندما انزلقت على مدرج مطار دبي.
 

 

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