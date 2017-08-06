بوخالدْ حصنْ دولتنا وشيخْ الرِّجالْ

لمشاهدة قصيدة"شيخْ الرِّجالْ" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

ـــ شعبكْ وجندك وراكْ بكلِّ حالْ وأنا اخوكْ اللِّي معكْ قولْ وفِعِلْ

ـــ خَذتْ منْ زايدْ زكيَّاتْ الفعالْ في سخاهْ منْ المعاطي ما تِمَلْ

ـــ يا محَنِّكْ في السياسهْ بكْ نطالْ كلِّ مطلوبٍ لنا بينْ الدِّوَلْ

ـــ منْ وليتْ الأمرِ راعي العلمِ قالْ أبشروا مجدْ الإماراتِ إكتمَلْ

ـــ في إيْدكْ الرَّايهْ ولأمركْ الإمتثالْ سَمْعٍ وطاعَهْ وما لكْ منْ بِدَلْ

ـــ تضحياتِكْ للوطَنْ عزْ وجلالْ منتصرْ واللهْ لجندكْ ما خِذلْ

ـــ يعضدكْ سلمانْ في كلْ الحوَالْ نعمْ بهْ سبعْ الجزيرهْ والبطَلْ

اقرأ أيضاً:

ـــ محمد بن راشد مخاطباً محمد بن زايد: «أنا أخوك اللي معك قول وفعل»