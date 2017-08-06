محمد بن راشد في رائعة شعرية جديدة:

بوخالدْ حصنْ دولتنا وشيخْ الرِّجالْ

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ـــ  شعبكْ وجندك وراكْ بكلِّ حالْ وأنا اخوكْ اللِّي معكْ قولْ وفِعِلْ

ـــ  خَذتْ منْ زايدْ زكيَّاتْ الفعالْ في سخاهْ منْ المعاطي ما تِمَلْ

ـــ   يا محَنِّكْ في السياسهْ بكْ نطالْ كلِّ مطلوبٍ لنا بينْ الدِّوَلْ

ـــ   منْ وليتْ الأمرِ راعي العلمِ قالْ أبشروا مجدْ الإماراتِ إكتمَلْ

ـــ   في إيْدكْ الرَّايهْ ولأمركْ الإمتثالْ سَمْعٍ وطاعَهْ وما لكْ منْ بِدَلْ

ـــ   تضحياتِكْ للوطَنْ عزْ وجلالْ منتصرْ واللهْ لجندكْ ما خِذلْ

ـــ  يعضدكْ سلمانْ في كلْ الحوَالْ نعمْ بهْ سبعْ الجزيرهْ والبطَلْ

 

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