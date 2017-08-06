بوخالدْ حصنْ دولتنا وشيخْ الرِّجالْ

لمشاهدة قصيدة"شيخْ الرِّجالْ" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
ـــ شعبكْ وجندك وراكْ بكلِّ حالْ وأنا اخوكْ اللِّي معكْ قولْ وفِعِلْ
ـــ خَذتْ منْ زايدْ زكيَّاتْ الفعالْ في سخاهْ منْ المعاطي ما تِمَلْ
ـــ يا محَنِّكْ في السياسهْ بكْ نطالْ كلِّ مطلوبٍ لنا بينْ الدِّوَلْ
ـــ منْ وليتْ الأمرِ راعي العلمِ قالْ أبشروا مجدْ الإماراتِ إكتمَلْ
ـــ في إيْدكْ الرَّايهْ ولأمركْ الإمتثالْ سَمْعٍ وطاعَهْ وما لكْ منْ بِدَلْ
ـــ تضحياتِكْ للوطَنْ عزْ وجلالْ منتصرْ واللهْ لجندكْ ما خِذلْ
ـــ يعضدكْ سلمانْ في كلْ الحوَالْ نعمْ بهْ سبعْ الجزيرهْ والبطَلْ
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