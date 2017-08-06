نائب رئيس الدولة يوجه بالبدء في وضع إطار عمل شامل لتفعيل المبادرة

رئيس الدولة يعلن 2018 عام زايد

التاريخ:
طباعة Email

 لمشاهدة ملحق"مئوية وطن" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

نائب رئيس الدولة:

ـــ  مدرسة زايد لا تعرف المستحيل وتؤمن بأن العمل الجاد سبيل التفوق

ـــ  نحتفي بمرور 100 عام كانت شاهدة على ولادة واحد من أعظم وأنبل الرجال

ـــ   نريد أن يرى العالم كيف أحب زايد أبناءه وكيف سيبقى أبناؤه أوفياء لباني وطنهم الأبدي الإمارات

 

محمد بن زايد:

ـــ  توجيهات خليفة دلالة على حكمته بتعزيز المكتسبات كما رسم وأسس زايد

ـــ  العمل الحكومي بقيادة أخي محمد بن راشد رسخ منهجية متكاملة عمادها رؤية زايد

ـــ  الهدف الرئيسي الذي كان يعمل من أجله هو الاستثمار في بناء الإنسان

 

لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon