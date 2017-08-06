رئيس الدولة يعلن 2018 عام زايد

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نائب رئيس الدولة:
ـــ مدرسة زايد لا تعرف المستحيل وتؤمن بأن العمل الجاد سبيل التفوق
ـــ نحتفي بمرور 100 عام كانت شاهدة على ولادة واحد من أعظم وأنبل الرجال
ـــ نريد أن يرى العالم كيف أحب زايد أبناءه وكيف سيبقى أبناؤه أوفياء لباني وطنهم الأبدي الإمارات
محمد بن زايد:
ـــ توجيهات خليفة دلالة على حكمته بتعزيز المكتسبات كما رسم وأسس زايد
ـــ العمل الحكومي بقيادة أخي محمد بن راشد رسخ منهجية متكاملة عمادها رؤية زايد
ـــ الهدف الرئيسي الذي كان يعمل من أجله هو الاستثمار في بناء الإنسان