طقس شديد الحرارة خلال اليومين المقبلين

أكد علي الشحي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلال، أن الطقس سيكون خلال اليومين المقبلين حاراً إلى شديد الحرارة بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية مع تزايد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتوقع سقوط الأمطار على مناطق حتا وحولها والمناطق الشرقية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى مثيرة للغبار. ودعا الشحي إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وعدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة، حيث تصل درجات الحرارية 46 درجة مئوية في بعض المناطق.