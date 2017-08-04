سلطان بن زايد يحضر أفراح بن مترف والعتيبي

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، الحفل الذي أقامه أحمد خليفة محمد بن مترف، عصر أمس، في قاعة الأفراح في منطقة الهيلي بمدينة العين، بمناسبة زفافه إلى كريمة عزيز يوسف العتيبي.

وقدم سموه التهاني والتبريكات للعريس وأخويه محمد وعبدالله بن خليفة محمد بن مترف، ووالد العروس وأقاربهم وذويهم.

وشهد سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، خلال حضوره الحفل بعض الرقصات والأهازيج والتراحيب التي قدمتها فرق الفنون الشعبية، وتمنى للعروسين حياة زوجية ملؤها التوفيق والرفاه، داعياً الله تعالى أن يرزقهما الذرية الصالحة.

وعبر أهل العروسين وأقاربهما عن سرورهم بتشريف سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، حفلهم، سائلين الله عز وجل لسموه الصحة وطول العمر.