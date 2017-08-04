9.1 ملايين نسمة عدد سكان الإمارات

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بلغ 9 ملايين و121 ألفاً و167 نسمة بحسب السجلات الإدارية وذلك لغاية يوم 31 ديسمبر 2016.

وأشارت الأرقام إلى أن نسبة الذكور بلغت 69 بالمائة من إجمالي عدد السكان بما يوازي 6 ملايين و298 ألفاً و294 نسمة مقابل 31 بالمائة من الإناث وبما يوازي 2 مليون و 822 ألفاً و873 نسمة.

وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة والعالم التي تكشف عن عدد السكان اعتماداً على السجلات الإدارية الوطنية لما في ذلك من مزايا عديدة مثل الدقة في النتائج وسرعة إتاحة البيانات والتوفير الكبير في التكلفة المالية للعمل الميداني والتي تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم في حين لا يوجد هنالك أي تكلفة تذكر في نشر الإحصاءات التي تعتمد على السجلات الإدارية.

وقال عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي التزم فريق العمل بتحقيقها منذ إنشاء الهيئة هو العمل على تطوير منهجيات العمل الإحصائي والارتقاء بها وبما يتماشى مع أحدث الأنظمة والمعايير الدولية المتبعة في الدول الحديثة مشيداً بتعاون ودعم الشركاء في حكومة الإمارات.

يذكر أنه تستخدم معطيات عدد السكان لأغراض البحوث والتخطيط ودعم اتخاذ القرار والسياسات كما أنه ومع توفير الرقم الرسمي ستتمكن كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات العالمية من استخدام هذا الرقم والحصول على بيانات أكثر دقة وشمولية.