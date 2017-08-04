سفارة الإمارات في لندن تدعو مواطني الدولة إلى تجنب الأزقة والظهور بالمقتنيات الثمينة

دعت سفارة الإمارات في لندن مواطني الدولة إلى أخذ الحيطة وتجنب الأزقة الجانبية والظهور بالمقتنيات الثمينة نتيجة لانتشار ظاهرة السرقة في الصيف.
وأضافت السفارة انه في حال الطوارئ يرجى الاتصال على السفارة على رقم:
00442075811281
دعت سفارة الإمارات في لندن مواطني الدولة إلى أخذ الحيطة وتجنب الأزقة الجانبية والظهور بالمقتنيات الثمينة نتيجة لانتشار ظاهرة السرقة في الصيف.
وأضافت السفارة انه في حال الطوارئ يرجى الاتصال على السفارة على رقم:
00442075811281
تمكنت فرق الاقتحام وفرق الدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب في احد الابراج السكنية قيد الانشاء بمنطقة النهدة
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق شب في أحد الأبراج بمنطقة المارينا، مشيرا إلى أنه تم تحريك فرق إطفاء من 4 مراكز للسيطرة على الحريق وضمان سلامة السكان.
دعت سفارة الإمارات في لندن مواطني الدولة إلى أخذ الحيطة وتجنب الأزقة الجانبية والظهور بالمقتنيات الثمينة نتيجة لانتشار ظاهرة السرقة في الصيف.
تمكنت فرق الدفاع المدني في ام القيوين من السيطرة على حريق اندلع في كرفانات باحدى المزارع بمنطقة كابر في ام القيوين صباح
استكمالاً لجهود وزارة التغير المناخي والبيئة للتأكد من خلو الدولة من البيض الهولندي الملوث بالمبيد الحشري Fipronil بدأت
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع نصف السنوي السابع للجنة كبار المسؤولين برابطة الدول المطلة على المحيط
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القطاعات
سيطرت فرق الدفاع المدني في أبوظبي على الحريق الذي اندلع فجر اليوم” الخميس” في مستودع بمنطقة ميناء زايد في أبوظبي ، نتج
كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن العدد الفعلي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والذي بلغ 9 ملايين و121
تمكن مركز الجناح الجوي في شرطة دبي من تقدم المساعدة إلى عائلة سعودية علقت سيارتها في رمال منطقة صحراوية، وعمل المركز
وقع صباح اليوم حادث تصادم قوي على شارع الرمس شمل ( العابر الدائري الجديد) راح ضحيته شخص آسيوي وأصيب به ثلاثة أشخاص
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جورج إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.