سفارة الإمارات في لندن تدعو مواطني الدولة إلى تجنب الأزقة والظهور بالمقتنيات الثمينة

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق شب في أحد الأبراج بمنطقة المارينا، مشيرا إلى أنه تم تحريك فرق إطفاء من 4 مراكز للسيطرة على الحريق وضمان سلامة السكان.