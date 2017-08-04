سفارة الإمارات في لندن تدعو مواطني الدولة إلى تجنب الأزقة والظهور بالمقتنيات الثمينة

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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دعت سفارة الإمارات في لندن مواطني الدولة إلى أخذ الحيطة وتجنب الأزقة الجانبية والظهور بالمقتنيات الثمينة نتيجة لانتشار ظاهرة السرقة في الصيف.

وأضافت السفارة انه في حال الطوارئ يرجى الاتصال على السفارة على رقم:
00442075811281

 

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