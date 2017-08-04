"مواصلات الإمارات" تعزز العلاقات مع متعامليها

زار فريق عمل مركز المواصلات الحكومية في مواصلات الإمارات- الشارقة، متعامليه في المؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإمارة، وذلك في إطار جهوده في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المتعاملين ميدانياً.

وأكد حميد علي الخضر مدير المواصلات الحكومية بفرع الشارقة الحرص على التواصل مع المتعاملين دورياً من خلال اللقاءات الميدانية للوقوف على احتياجاتهم والتعرف على ملاحظاتهم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين لاستعراض مستجدات الأعمال والتعرف على مستوى جودة الخدمات المقدمة ووضع خطط مستقبلية لتوفير خدمات متميزة تحقق سعادة المتعاملين.

27 جهة حكومية

وأشار إلى أن مركز المواصلات الحكومية بفرعه في الشارقة نفذ خلال النصف الأول من عام 2017 زيارات لـ 27 جهة حكومية ضمن مبادرات وبرامج إسعاد المتعاملين الحكوميين وتلبية احتياجاتهم.

وأكد أن تلك الزيارات الميدانية تعتبر إحدى قنوات الاتصال والتواصل التي تسهم في تعزيز ثقة العملاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها «مواصلات الإمارات» وتعكس القيم المؤسسية النبيلة التي تنتهجها المؤسسة باعتبارها ركيزة من ركائز ميثاق خدمة المتعاملين التي وضعتها مواصلات الإمارات لتحقيق التعامل الأمثل مع المتعاملين والتعرف على احتياجاتهم وتحقيقها بصورة احترافية.

450 مركبة

وصرح بأن المؤسسة تقدم خدمات النقل الحكومي في إمارة الشارقة من خلال 450 مركبة متنوعة و390 سائقاً حكومياً تم تأهيلهم لتوفير خدمات منتظمة وآمنة ومريحة تحقق سعادة المنقولين.

ومن أهم الجهات التي تستفيد من خدمات النقل الحكومي بمواصلات الإمارات مكاتب وزارات الخارجية والتعاون الدولي والموارد البشرية والتوطين والصحة ووقاية المجتمع وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وغيرها من الجهات الحكومية.