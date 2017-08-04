الاستمتاع بالغزلان يُعلق عائلة سعودية في رمال دبي

قادت غزلان في منطقة صحراوية تابعة لمنطقة البرشاء بدبي عائلة سعودية للعلوق في الرمال؛ بعد محاولتها الاستمتاع بمشاهدتها، فما لبثت سيارتهم إلا وأن طوقتها الرمال. مركز الجناح الجوي في شرطة دبي قدم المساعدة إلى العائلة السعودية، وعمل على تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للعائلة بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومركز شرطة البرشاء والإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

وكان مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي قد تلقى بلاغاً مساء أمس، يفيد بوجود سيارة عالقة في منطقة صحراوية وبحاجة إلى مساعدة، وعلى الفور انتقل المقدم طيار عصام بن حافظ والملازم أول عبدالله الشاعر وبرفقتهما العريف أول فايز مسعد وممرض من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إلى المكان.

وبعد عملية البحث باستخدام الطائرة العامودية تم العثور على العائلة وتقديم المساعدة لها إلى حين وصول الدورية الأمنية التابعة لمركز البرشاء، وكذلك وصول الرافعة التابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ واستخراج السيارة من المنطقة الرملية.