"طرق دبي" تطلق "احتساب التكاليف الآلي" لعملياتها التشغيلية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إطلاق المرحلة الأولى من نظام احتساب التكاليف الآلي، التي تعتبر المرحلة الرئيسة والأكثر أهمية من أصل ثلاث مراحل سوف تنجز تباعاً حتى نهاية العام الجاري، حيث يعد هذا النظام الأفضل عالمياً في النظام المحاسبي للتكاليف التشغيلية لأنشطة الهيئة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الغاية الاستراتيجية السادسة «الاستدامة المالية».

وسيلة

وقال أحمد الكعبي مدير إدارة تنفيذي المالية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة إن إطلاق المرحلة الأساسية من نظام احتساب التكاليف الآلي يُعد الأول من نوعه على مستوى حكومة دبي، وهو وسيلة علمية متطورة لتسجيل وتحليل العمليات المالية الخاصة بالهيئة مع عرض البيانات بطريقة مـُنظمة عبر تقارير دورية لتوضيح ظروف ونتائج العمليات التشغيلية وتحديد تكلفة الأنشطة، ما يساعد الهيئة على تأدية عملياتها بالجودة اللازمة وبأقل التكاليف في إطار الإدارة الحديثة لأنشطتها، بما يضمن تحقيق العائد المستهدف.

استدامة

وأضاف أن الأهداف المخطط لها نتيجة هذا النظام تأتي في إطار الغاية الاستراتيجية السادسة «الاستدامة المالية» والمتمثلة برفع كفاءة احتساب تكاليف أنشطة الهيئة عبر استخدام منهجيات موحدة لتحديد التكاليف الربط الآلي مع 14 نظاماً تشغيلياً بالهيئة بنظام موحد لتجميع البيانات وتحليلها ومتابعتها بشكل آلي دقيق، ما يوفر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المهمة، موضحاً أن النظام يعمل أيضاً على سرعة توفير البيانات المالية للتخطيط ورقابة الأنشطة المالية المتعددة واتخاذ القرارات المتعلقة بتسعير خدمات الهيئة وإعداد الموازنات التخطيطية والرقابية وأن النظام يساعد كذلك على تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية وأكبر قدر من العائد الربحي عبر استخدام أسلوب التكاليف المعيارية، للوصول إلى الأفضل والمناسب لتحقيق الهدف المرجو، إضافة إلى أن نظام احتساب التكاليف الآلي يعمل بفعالية على اكتشاف مواطن الإسراف وزيادة التكاليف أولاً بأول ما يعني الإسهام في اتباع الطرق المثالية لتخفيض التكاليف لتنفيذ الأهداف.

وأكد الكعبي أن هيئة الطرق والمواصلات بوصفها إحدى أكبر الجهات الحكومية في إمارة دبي تتسم بعدد كبير جداً من العمليات التشغيلية نظرا لكثرة خدماتها المقدمة للجمهور، ما يعني ضرورة توفير نظام مالي متطور يسهم في الرقابة على تكاليف تلك العمليات.