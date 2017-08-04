إطلاق أول برنامج اعتماد لكفاءة العاملين بصناعة التجميل والصالونات

أصدر مركز الإمارات العالمي للاعتماد برنامج ومتطلبات اعتماد المشرفين الصحيين العاملين في مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجال وذلك في إطار خطط المركز لتحقيق أهدافه لبناء مدينة ذكية وآمنه من خلال توفير بنية تحتية تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم قطاعات الصحة والسلامة والبيئة كما يهدف الاجراء إلى رفع كفاءة المشغلين والمشرفين بها وتوحيد مفاهيم وكفاءة الأفراد العاملين من خلال منظور صحي.

شهادات

وأفادت المهندسة علياء المرزوقي نائب رئيس مركز الإمارات العالمي للاعتماد والمشرفة على منح الشهادات بالمركز أن الشهر الحالي شهد إصدار أول متطلبات فنية لاعتماد جهات منح شهادات الأفراد في هذا القطاع الحيوي المرتبط بصحة وسلامة المستخدمين لخدماته ويأتي ترتيب هذا البرنامج الرابع بعد نجاح برنامج المشرف الصحي لقطاع سلامة الأغذية وبرنامج مشغلي المعدات لقطاع البناء والتشييد وبرنامج منقذي السباحة بحمامات السباحة وشواطئ الدولة.

حيث يحدد البرنامج العلاقة بين منفذي الخدمة ويحدث برنامج الاعتماد تكاملية في العمل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث تقوم إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي بتزويد شركات التدريب بالمتطلبات اللازمة للمشرفين والتي يتم اعتمادها جنباً إلى جنب مع متطلبات المواصفة القياسية ISO/IEC 17024 والتي تمثل المعيار العالمي لاعتماد منح شهادات الأفراد وتؤهل الحاصل عليها للاعتراف الدولي.

سلامة

وأضافت: إن الاعتماد في المجالات المتعلقة بسلامة مستخدمي الخدمات الصحية يأتي ضمن أولويات برامجنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في التأكد من سلامة الخدمات المقدمة والتي تتأتى برفع كفاءة العنصر البشري والذي يعزز الرقابة الذاتية الداخلية ويقلل من عدد زيارات التفتيش ويؤهل شركات منح شهادات الأفراد لهذه الخدمة من الاعتراف الدولي.

يذكر أن مركز الاعتماد هو الرقم واحد (1) بالمنطقة وعلى مستوى الخليج العربي الحاصل على الاعتراف الدولي في مجالات اعتماد أنظمة الجودة والبيئة والسلامة المهنية وسلامة الأغذية ومنح شهادات المنتجات.