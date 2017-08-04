منتسبو ملتقى الحمرية يتعرفون على تاريخ الطيران في متحف المحطة

تعرف المشاركون في ملتقى الحمرية الصيفي في دورته 23 تاريخ الطيران في إمارة الشارقة تحديداً وفي الدولة عموماً من خلال زيارتهم التي قاموا بها إلى متحف المحطة بالشارقة.

واطلع المشاركون، وعددهم 45 شاباً في الجولة على أرجاء المتحف متعرفين على تاريخ الطيران وتطوره في المنطقة، إذ يعرض المتحف تفاصيل محاولات الإنسان الأولى للتحليق، ونجاحه في الهبوط على سطح القمر، مطلعين على وقائع الحياة اليومية في فترة الثلاثينيات في المطار، الذي يوثق حركة الطيران الأولى، علاوة على مشاهدة مجسمات الطائرات ذات المراوح الكبيرة إلى جانب صهاريج الوقود في حظيرة الطائرات.

وأوضح راشد غانم الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي أن الزيارة أقيمت في إطار فعاليات نادي الحمرية الثقافي الرياضي للنشاط الصيفي والبرامج الهادفة التي يتخللها البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية ــ صيف بلادي 2017-، برعاية كريمة من مجلس الشارقة الرياضي.