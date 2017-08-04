«رياضة المرأة» تستضيف اللجنة المنظمة العليا لمخيم صيف بلادي 2017

استضافت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بفرعها في المنطقة الوسطى، أمس، وفداً من اللجنة العليا المنظمة لفعاليات المخيم الرياضي الصيفي «صيف بلادي 2017»، التابع للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لحضور ختام الأنشطة الصيفية الرياضية، والاطلاع على المنجزات التي حققها المخيم على مدى 3 أسابيع متواصلة خلال الفترة من 16 يوليو 2017 ولغاية 3 أغسطس الجاري.

وحضر الفعاليات الختامية كلّ من ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفاطمة أحمد صالح، مساعد مدير الاتصال المؤسسي وتطوير الأعمال اللتين اصطحبتا وفد اللجنة العليا في جولة للتعرف على أنشطة المخيم المتنوّعة، واستعراض المهارات التي يتمتّع بها المشاركون في مختلف النشاطات المقامة، حيث أشادت اللجنة بالمستوى التنظيمي المرموق الذي قدّمته المؤسسة في المخيم، والأنشطة الهادفة إلى صقل مهارات الأطفال وتنميتها.

واشتمل المخيم الصيفي الرياضي للأطفال على مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الترفيهية، إلى جانب الأنشطة والمنافسات الرياضية الرماية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وتنس الطاولة، والكاراتيه، والتايكواندو، إضافة إلى حزمة من الدورات المتخصصة في الحرف اليدوية والطبخ، وذلك تحت إشراف مدربين معتمدين، كما تضمنت فعاليات البرنامج الصباحي للمخيم رحلات ترويحية إلى عدد من المعالم الثقافية والأماكن الترفيهية في إمارة الشارقة.

وقالت ندى عسكر النقبي، مدير عام المؤسسة، «هدفت الزيارة إلى تأكيد العلاقة الثنائية المميزة التي تربط المؤسسة بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، في سبيل نشر أنماط الحياة الصحية وثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع».

وأضافت: «سعينا من خلال تنظيمنا للمخيم الصيفي هذا العام إلى تعزيز الاستفادة المثلى من أوقات الإجازات الصيفية لأبنائنا الطلبة واستثمارها في مجالات تخدم صحتهم البدنية والنفسية، وتمنحهم فرصة مثالية للترفيه والتعلم ضمن بيئة آمنة وأجواء ملائمة لممارسة مختلف الرياضات والأنشطة البدنية والذهنية».