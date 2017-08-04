عبدالله النعيمي يبحث مع القنصل الهولندي التعاون في مشاريع الابتكار

بحث معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، في مكتبه بديوان الوزارة بدبي مع القنصل العام الهولندي في دبي جوهانس ليندرت ساندي والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجال دعم مشاريع الابتكار.

حضر اللقاء كل من المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل الوزارة وعدد من مسؤولي الوزارة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقال معالي وزير تطوير البنية التحتية: إن الوزارة تولي الأفكار الابتكارية والمتميزة اهتماما كبيرا وتحرص باستمرار على دعم الموظفين المبتكرين ومن أجل ذلك أطلقت الوزارة في وقت سابق استراتيجية الوزارة للابتكار المبنية على قيم تستند إلى غرس ثقافة التجديد والإبداع وتشجيع الموهوبين في مختلف مجالات البنية التحتية والتشجيع على البحث والدراسة وتوفير آليات تسهل عملية تبادل المعلومات من خلال نظام معرفي شامل داعم للابتكار.

وأثنى معاليه خلال اللقاء على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات..مؤكدا أهمية تبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية لما لذلك من دور فعال في تعزيز العمل المؤسسي لكلا الجانبين.

من جانبه، أشاد القنصل العام الهولندي بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في مجال البنية التحتية والإسكان، مضيفا إن دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات طويلة في مجال تبني الابتكار والمشاريع الابتكارية التي من شأنها دعم منظومة التنمية الشاملة والمساهمة في تحقيق الدولة لمركز عالمي متقدم في مختلف المجالات ومنها مجال البنية التحتية.