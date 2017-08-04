محمد بن راشد: القطاعات المساعدة لعبت دوراً محورياً في القفزة النوعية للطيران في دبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القطاعات المساعدة لعبت دوراً محورياً في القفزة النوعية التي حققها قطاع الطيران في دبي خلال الأعوام الماضية، حيث شكلت تلك القطاعات منظومة متكاملة أسهمت بفعالية في كافة الإنجازات المتحققة وذلك ضمن استراتيجية دبي الرامية إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تطوير القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه في شركة الإمارات لتموين الطائرات، إحدى مؤسسات مجموعة طيران الإمارات، والتي تعد واحدة من أكبر منشآت تموين الطائرات في العالم، حيث اطلع على سير العمل في الشركة التي تحمل على عاتقها تقديم خدمات تموين الطعام لما يقارب من 120 شركة طيران، على رأسها «طيران الإمارات» الناقل الرسمي لإمارة دبي، وعلى المنشآت المتخصصة التي تقوم على إدارتها الشركة من خلال تبني أحدث المعايير العالمية المتطورة لتوفير أعلى مستويات الخدمة الاستثنائية التي تتطلبها رحلات الطيران.

تطور

وخلال الجولة أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته واعتزازه بالتطور التقني الذي لمسه في شركة الإمارات لتموين الطائرات، حيث تعرف سموه على حجم إنتاج الشركة والذي يبلغ نحو 220 ألف وجبة طعام يومياً لطيران الإمارات وصالات الضيافة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتفقد وحدة التموين المركزية، والمخبز المركزي والذي جرى افتتاحهما العام الماضي بغرض مواكبة الطلب المحلي والعالمي في مجال تموين الطائرات.

وتقوم وحدة التموين المركزية بتناول ومعالجة 15 طناً من الخضروات، و9 أطنان من الفواكه و30 طناً من اللحوم يومياً، كما تم إضافة خطوط متطورة لإنتاج الباستا والمثلجات، أما المخبز المركزي فيقوم باستخدام 3300 طن سنوياً لإنتاج 45 ألف قطعة من المعجنات يومياً لأكثر من 90 صنفاً مختلفاً.

وحدة إنتاج

وتفقد سموه وحدة الإنتاج الرئيسية واطلع على نظام الحزام المتحرك العلوي والذي يقوم بنقل ما يقارب 29 ألف عربة أغذية يومياً من خلال شبكة نقل داخلية يبلغ طولها 2.55 كيلومتر، كما يقوم النظام بنقل عربات الأغذية إلى قسم التنظيف، حيث يتم معالجة وغسل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة من أدوات الطعام والصحون يوميا. كما اطلع سموه على وحدات الإنتاج المتخصصة والتي يعمل بها أكثر من 520 طاهياً على مدار الساعة لإنجاز نحو 1548 قائمة طعام مختلفة سنوياً.

وخلال زيارته عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن رضاه على مستويات الجودة والسلامة الغذائية العالية والجهود التشغيلية الكبيرة والخبرات المتراكمة على مدى سنوات طويلة والذي انعكس على مستويات الخدمة الاستثنائية التي تقدمها الشركة.

وتضم الشركة ما يزيد على عشرة آلاف موظف من 50 دولة من أنحاء العالم ضمن بيئة عمل تعتمد على التعاون والتفاني لتلبية احتياجات العملاء والسعي إلى الالتزام بالجودة والسلامة من خلال تبني أعلى المعايير المهنية.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وعدد من قيادات شركة الإمارات لتموين الطائرات.