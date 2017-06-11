محمد بن زايد .. قيادة فذة ذاتُ أيادٍ بيضاء

عُرف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شخصيته القريبة للقلب والمتسامحة العطوفة، الأمر الذي لمسه كل من أسعفه الحظ بالاقتراب من سموه والتعامل معه عن كثب، فهو نموذج لكل من أراد أن يعرف كيف تكون القيادة وكيف يكون القائد.
من أقوال #محمد_بن_زايد... #الإمارات علاقة استثنائية قيادة وشعب #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7e4JJpeai7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
من أقوال #محمد_بن_زايد... #البحرين.. وحدة المصير#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Q6CsSAA6Jp— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
من أقوال #محمد_بن_زايد... #السعودية علاقة روح قديمة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vpmVIyJ9Wt— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
من أقوال #محمد_بن_زايد... بناء الأجيال والمستقبل المشرف #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HaIXuAiz13— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
من أقوال #محمد_بن_زايد... عوائل الشهداء.. وفاء لا حدود له #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wNLdk2Z2ac— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
من أقوال #محمد_بن_زايد... أبطال القوات المسلحة.. الوفاء المتبادل #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BwM5E6cO2W— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
من أقوال #محمد_بن_زايد... أبطال القوات المسلحة.. الوفاء المتبادل #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BwM5E6cO2W— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
من أقوال #محمد_بن_زايد... #السعودية.. رؤية مشتركة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sI0P4nqliJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
من أقوال #محمد_بن_زايد...مع ملك الحزم .. وحدة مصير #البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/R7l9oQudp7 pic.twitter.com/c3IOJEZrtI— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
من أقوال #محمد_بن_زايد...أمهات الشهداء .. وفاء لا حدود له— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
#البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/R7l9oQudp7 pic.twitter.com/ZPdSG3v9XW
هذه أقوال #محمد_بن_زايد... وأفعاله رسالة سلام وتسامح #البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/R7l9oQudp7 pic.twitter.com/s8w5crBA1J— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017