محمد بن زايد .. قيادة فذة ذاتُ أيادٍ بيضاء

التاريخ:

عُرف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شخصيته القريبة للقلب والمتسامحة العطوفة، الأمر الذي لمسه كل من أسعفه الحظ بالاقتراب من سموه والتعامل معه عن كثب، فهو نموذج لكل من أراد أن يعرف كيف تكون القيادة وكيف يكون القائد.

 

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon