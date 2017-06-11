محمد بن زايد .. قيادة فذة ذاتُ أيادٍ بيضاء

قد يقف ضيق ذات اليد حائلاً للعديد من أولياء الأمور، لمواجهة المشكلات الصحية التي يعيشها أحد أفراد الأسرة، ولذلك فقد شكل برنامج «عاون» الذي أطلقته مؤسسة الجليلة، طوق نجاة للعديد من الحالات التي تحتاج إلى دعم ورعاية صحية، خاصة المقدمة للأطفال الذين يعانون،