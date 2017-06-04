وزارة الخارجية توجه تحذيرا للمواطنين بشأن السفر إلى بريطانيا

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحذيرا للمواطنين حول السفر إلى بريطانيا في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت بها.

و صرح أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن هذا التحذير يأتي إنطلاقا من إحاطة مواطني الدولة بدرجة المخاطر عند سفرهم والحرص على سلامتهم ومتابعة المستجدات التي تقوم الوزارة على إثرها بتقييم درجات الخطر والتهديد.

و طالبت الوزارة المواطنين الموجودين حاليا في بريطانيا بالحذر الشديد في تنقلاتهم والإبتعاد عن المناطق العامة في هذه الفترة .. وأكدت أنها ستقوم بإحاطة المواطنين بالمستجدات في هذا الشأن.