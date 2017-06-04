الإمارات تدين الجرائم الإرهابية في لندن

أدانت دولة الإمارات الجرائم الإرهابية التي وقعت الليلة الماضية وسط العاصمة البريطانية لندن وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم موقف دولة الإمارات الثابت والواضح ضد التطرف والإرهاب.. مشددة على أن جرائم لندن الإرهابية تؤكد مجددا الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية للتصدي للتطرف والإرهاب بأشكاله كافة.

وأضافت أن المدنيين الأبرياء يدفعون ثمن هذه الجرائم الإرهابية .. داعية إلى التعاون المشترك والتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الضحايا جراء هذه الجرائم الإرهابية .. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.