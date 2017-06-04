الحكّام يواصلون تلقّي التهاني بحلول الشهر الفضيل

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تلقي التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وسفراء الدول وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

عجمان

وتقبّل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المهنئين بشهر رمضان المبارك من الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي جمعة الماجد، اللذين قدما التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل.

رأس الخيمة

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أمس، فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، يرافقه سلطان الباكري، نائب السفير، الذي قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.