مديرون: مبادرة «خط دبي» ترسّخ الإمارة تكنولوجياً

بعد إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذيّ لإمارة دبي، عن إطلاق «خط دبي» على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام، باشرت الجهات الحكومية بالإمارة باعتماد «خط دبي» في كافة معاملاتها ومراسلاتها الداخلية والخارجية ومنها بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الصحة بدبي، محاكم دبي، شرطة دبي، مؤسسة دبي للإسعاف، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة ودائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وغيرها من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

دعم

وثمن عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي سرعة اعتماد الجهات الحكومية وتطبيقها للخط في مراسلاتها الحكومية مما كان له الأثر الواضح في نجاح هذه المبادرة، وتعزيز بصمة الإمارة الرقمية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأشار الشيباني إلى أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذيّ لإمارة دبي، تدعم بلا شك رؤية الإمارة بالوصول إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات، كما وتسهم في تمكينها من ترسيخ هذه المكانة عالمياً، من خلال مواكبة كل جديد في عالم التكنولوجيا وغيرها من المجالات.

ثناء

وأثنى المهندس أحمد بن عامر المهري، مساعد الأمين العام لقطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة لإمارة دبي على جهود الجهات الحكومية في اعتماد «خط دبي» قائلاً: «نشكر كافة الجهات الحكومية التي قامت فوراً بتبنّي «خط دبي» ونثمن دعمها المتواصل لمبادرات الأمانة العامة والتي تدعم تحقيق تطلعات قيادات الرشيدة».

جهود

وأشار المهندس المهري: إلى أن «مبادرة خط دبي» تندرج ضمن جهودنا المتواصلة لتجسيد رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذيّ لإمارة دبي في بلوغ المرتبة الأولى عالمياً في مختلف القطاعات والمجالات، حيث نرى أن الجهات الحكومية وموظفيها هم سفراؤنا في تسويق ودعم تطبيق «خط دبي» محلياً وعالمياً.

مدينة متفردة

قال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، «خط دبي » يمثل ترجمة حقيقية لمدينة متفردة دائماً بالإبداع والابتكار والتقدم، كما أنه انعكاس طبيعي للقدرات التنافسية الهائلة التي تمتلكها دبي في مختلف المجالات، والتي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .

وذكر معاليه أن «خط دبي» يمثل إضافة مهمة لمجمل الخطوط العالمية المميزة، وتعزيزاً لمكانة دبي في الساحة الرقمية الدولية، مؤكداً أن استخدام «خط دبي» في جميع معاملات هيئة الصحة بدبي ومنشآتها الطبية، يعد فخراً، بوصفه أول خط في العالم يتم تطويره من قبل مدينة، فضلاً عن كونه حافزاً لإنتاج أفكار مبتكرة في بيئة العمل التي تعمل الهيئة دائماً على أن تكون بيئة حاضنة للإبداع.

ابتكار رقمي

قال المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي: «لقد قمنا على الفور بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد باعتماد «خط دبي» واستخدامه في مراسلاتنا الحكومية الرسمية، ونود أن نعرب عن خالص شكرنا لسموه وكامل دعمنا لهذه المبادرة المبتكرة التي تسهم في تعزيز مكانة دبي في مجال الابتكار والعالم الرقمي».

وأضاف: «نحن نسعى من خلال رؤيتنا في بلدية دبي إلى بناء مدينة سعيدة ومستدامة ومن المؤكد أن إطلاق المبادرات التي تصب في هذا الشأن وتحقق هذه الغاية، على غرار هذه المبادرة، لابد أن ندعمها ونقف وراءها بكل قوة بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة ودولتنا الحبيبة على جميع المستويات».

هدية للعالم

وبدوره قال اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في هذه المناسبة: «لقد تعهدنا أن نكون دائماً عن حسن ظن قيادتنا بنا، وإنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نعتمد «خط دبي»، الذي يعد هدية فريدة من مدينتنا الغالية إن الابتكار واعتماد أحدث التقنيات يشكلان إحدى الأولويات الرئيسية في مؤسستنا. ولا شك أن «خط دبي» يمثل إضافة رائعة تضاف إلى سجل حكومتنا الرشيدة الحافل بالإنجازات، وسوف نواصل دعمنا لرؤيتها الثاقبة في تحقيق مستويات رائدة في مجال الابتكار».

مواكبة التطورات التقنية

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لطالما اقترن اسم دبي بالإبداع والابتكار في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات. ويأتي اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي لاستخدام «خط دبي» في جميع معاملاتها ومراسلاتها ومنصاتها الرقمية بما في ذلك الموقع الإلكتروني، استجابة لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد وفي إطار حرصنا على مواكبة أحدث التطورات التقنية ودعم المبادرات المبتكرة، وجهودنا لتعزيز الهوية الوطنية وتسخير التقنيات الحديثة لخدمة أهدافنا المؤسسية، وترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية سباقة إلى تبني الأفكار المبتكرة لها خصائصها الفريدة التي تميزها، والتي تجمع بين الثراث العريق والإبداعات الحديثة المعاصرة إضافة إلى رؤية ثاقبة لا تستشرف المستقبل فحسب وإنما تصنعه».

أفكار مبتكرة

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: عودتنا دبي دائماً على إطلاق مبادرات فريدة وأفكار مبتكرة تجعلها دائماً سباقة وفي الطليعة.

وأضاف: عندما تمتلك المدينة خطاً للكتابة يحمل اسمها ويجسد قيمها ومبادئها، فإنها خطوة تبعث على الفخر والاعتزاز.

وقال: قمنا باعتماد الخط الجديد ضمن كافة وسائل الاتصال لدينا بمجرد إطلاقه، ونعتزم مواصلة دعمه لتحقيق التميز والتقدم والازدهار.

تشجيع الإبداع

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «يسعدنا في اقتصادية دبي أن نعتمد «خط دبي» في جميع مراسلاتنا الحكومية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد وبما يحقق رؤية سموه في توحيد الغاية والهدف في جميع الجهات الحكومية التي تستخدم هذا الخط، ويحقق التميز والشخصية المستقلة للإمارة ولا شك أن مبادرة «خط دبي» ستعزز تشجيع الإبداع والابتكار، والفخر بالموروث الثقافي والعيش المشترك والتعاون البناء مع سائر الشعوب».

مواكبة المستجدات

من جهته، أعرب طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي عن فخر المؤسسة باعتماد «خط دبي» في مراسلاتها الرسمية قائلاً: «إن تبنّي الخط هو خطوة فعّالة باتجاه تعزيز سمعة مدينتنا الحبيبة والرائدة والسباقة في الابتكار وفي مواكبة المستجدات التقنية والرقمية».

وأضاف: «نود أن نعبر عن تقديرنا وامتنانا لسمو الشيخ حمدان بن محمد على هذه المبادرة كما نود أن نغتنم هذه المناسبة لنؤكد مجدداً التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومشاركتنا الدائمة في مبادراتها الوطنية لا سيما تلك المبادرات التي تسعى إلى ترسيخ القيم والمبادئ التي ترتكز عليها إمارة دبي خاصة والدولة عامة بكل ما تحمله من خير وعطاء لشعوب العالم أجمع. إن محاكم دبي لن تألو جهداً في دعم كافة الجهود التي من شأنها خدمة المجتمع وأفراده».

مقدرة فكرية

وفي هذا السياق، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في المنطقة والعالم من خلال المبادرات المتميزة التي تطلقها. ويقع على عاتقنا في هذا الإطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى جعل دبي معياراً عالمياً للتميز في الابتكار».

مبادرة فريدة

وقال سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «نود أن نهنئ قيادتنا على هذه المبادرة الفريدة، ويسعدنا أن نعتمد «خط دبي» في مراسلاتنا اليومية، وسوف نعمل على التأكد من أن «خط دبي» يقوم بترسيخ الهوية المؤسساتية لدبي من خلال الجهات الحكومية.وإبراز دبي كعلامة شخصية واضحة».

وأضاف قرقاش: يعتبر «خط دبي» أول خط في العالم يتمّ تطويره من قِبل مدينة ويحمل اسمها، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية .