إنجاز مشروع الهير السكني 2019 بـ687 مليون درهم

تعمل شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» على انجاز كافة أعمال مشروع الهير السكني في مدينة العين، ووفقاً للخطة المتبعة، تمهيداً لتسليم المشروع مع بداية عام 2019، وذلك انطلاقاً من حرصها على تنفيذ مشاريع سكنية رائدة تسهم في تحقيق أهداف خطة أبوظبي في مجال التنمية الاجتماعية، نحو توفير العيش الكريم للمواطنين وتأمين الاستقرار الأسري لهم، وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين، بما يعزز من استقرار الفرد والمجتمع، ويسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة الإماراتية.

وقال المهندس يحيى محمد آل علي مدير إدارة البنية التحتية والمساكن بالإنابة في «مساندة»، إن الشركة تتولى تنفيذ حزمة من مشاريع الإسكان في إمارة أبوظبي، ومن ضمن مشاريع الإسكان هذه، مشروع الهير السكني، الذي يتكون من 300 وحدة سكنية مساحة أرض كل وحداة حوالي2025 متراً مربعاً، من بينها 30 قطعة أرض بمساحة 3600 متر مربع لكل وحدة سكنية، كما ويتضمن محلات تجارية بمساحة 360 متراً مربعاً ومسجدين بمساحة 2700 متر مربع و 900 متر مربع، وتبلغ تكلفته الإجمالية 687 مليون درهم.

ويمتد المشروع على مساحة مليون متر مربع، ويعتبر من المشاريع الإسكانية المتكاملة، ونجح في الحصول على درجة تقييم اللؤلؤتين المعتمدة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، التي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، ويضم بنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية من حدائق ومساجد، وتتكون الوحدة السكنية في المشروع من طابقين عبارة عن 5 غرف نوم ومجلس رجالي وغرفة معيشة ومطبخ وغرفة خادمة وأخرى للسائق.