منصور العور: التخطيط بروح الفريق الواحد

قال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: إن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكومته هو نهج المستقبل أو نهج الفكر المستقبلي.

وأشار إلى أن هذا الأمر لم يكن وليد اليوم عند سموه، بل منذ أن تسلم مسؤولياته على المستوى المحلي، فسموه عندما أطلق جامعة حمدان بن محمد الذكية كان يستشرف المستقبل ويخطط له وجاء في ما بعد بمشروع التعليم الذكي. وأضاف: إن سموه من خلال المشروع الوطني الجديد وجمع كل الجهات الاتحادية والمحلية والوطنية في سبتمبر القادم لوضع تصور تنموي للدولة للعقود الخمسة المقبلة، يؤسس لمعنى كبير في التخطيط للمستقبل بروح الفريق الواحد على المستويين المحلي والاتحادي.