«دار البر» تحتفي بالأيتام في حفل «أم العطاء»

احتفت جمعية دار البر بأيتامها من داخل الدولة وخارجها في حفل «أم العطاء» السنوي الثاني عشر للأيتام الذي أقيم مساء أول من أمس في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، واللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

كما حضر الحفل المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، وعدد من كبار الشخصيات ومديري الدوائر الحكومية والخاصة.

وكرم الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم الأيتام الذين قدموا رسائل شكر وتقدير لدولة الإمارات وجمعية دار البر على رعايتهم ودعمهم.

كما تم الإعلان عن شخصية العام الخيرية، أبناء المرحوم عبدالله حسن الرستماني، الشخصية الخيرية للعام تقديراً على ما قدمه من جهود خيرية وإنسانية لجمعية دار البر، كما تم الإعلان عن فوز منظمة الإحسان الخيرية من السودان، وجمعية إشراق النور الخيري، كأفضل جمعيتين للعام، وقدمت جمعية دار البر لوحة تذكارية لراعية الحدث سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إضافة إلى تكريم الرعاة بنك دبي الإسلامي، والإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وبلدية دبي، واستوديو زعبيل، ومؤسسة البارجيل، وفوغه للعطور، وفندق كونكورد الإمارات، ومجموعة قيوان، وخان صاحب.

وتقدم المدير التنفيذي لجمعية دار البر، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على كرم سموها المعهود، ورعايتها لأيتام جمعية دار البر، وما تقدمه سموها من عطاء إنساني وخيري لا محدود.

كما ألقى الشاعر علي المهيري قصيدة عن كرم وعطاء سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. وشهد الحفل كلمة لكافل اليتيم، ألقاها العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، أكد خلالها على فضل كفالة اليتيم.

وأوضح حسين مراد البلوشي، مدير إدارة كفالة الأيتام والأسر في جمعية دار البر، ونائب رئيس اللجنة المنظمة للحفل، أن الحفل حضره 200 يتيم من داخل الدولة و21 يتيما من خارجها.