محمد صالح: سر نجاح الدولة استشرافها المستقبل

قال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن قيادة دولة الإمارات استشرفت المستقبل، ووضعت في اعتبارها جميع المتغيرات المستقبلية في خططها التنموية وأجندتها الوطنية، وحددت أهدافاً ومؤشرات لتحقيقها وفق برامج زمنية محددة، وهذا التخطيط السليم هو سر نجاح الإمارات في شتى الميادين، واليوم، اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمشروع وطني جديد من خلال جمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والوطنية في سبتمبر القادم، لوضع تصور تنموي للدولة للعقود الخمسة القادمة، يأتي ترجمة لهذا التوجه، وفرصة لطرح التحديات ومعالجتها في مختلف الموضوعات التنموية الوطنية.