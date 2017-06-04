بلدية دبي تطلق بنك العملات الخيري

دشن المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بمبنى بلدية دبي الرئيسي الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة بنك العملات الخيري الذي يستهدف تجميع كافة العملات المعدنية التي تخص جميع دول العالم والتنسيق مع هيئة طيران الإمارات الخيرية لتحويلها إلى أوراق نقدية صالحة لاستخدامها وإنفاقها على الأعمال الخيرية في العديد من دول العالم.

واطلع على نماذج العملات من 122 دولة تم تجميع عملات ورقية ومعدنية ووضعها في صندوق يتصدر المدخل الرئيسي لمبنى البلدية إضافة إلى فيلم توثيقي يشرح الفكرة العامة للصندوق تم إعداده من قبل إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات.

وقام بوضع بعض العملات الورقية والمعدنية لعدد من الدول داخل الصندوق تدشيناً لبدء عمل البنك وكذلك قام بعض المساعدين ومدراء الإدارات بالإقتداء به في وضع العملات في الصندوق،كما قامت حضانة الأطفال بالبلدية بتشجيع الأطفال على وضع العملات في الصندوق لتعويدهم على أعمال الخير والتبرع للمحتاجين.

واستمع إلى شرح من مريم أحمد محمد بن فهد مديرة إدارة المعرفة والإبداع وصاحبة فكرة المبادرة حول كافة الخطوات التي تم اتخاذها والاتصالات التي تمت مع دوائر عديدة في الإمارة وكذلك مع بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وتهدف المبادرة تجميع أكبر عدد من العملات النقدية المعدنية أو الورقية التي يأتي بها المسافرون من أقطار العالم ولا يكونون في احتياج لها خاصة العملات المعدنية بدلاً من رميها في المخلفات والمحافظة على البيئة وتعظيم الاستفادة من العملات النقدية العالمية في اكتساب الأجر والثواب من الله والمساهمة في تنفيذ مشاريع خيرية.