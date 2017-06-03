الإمارات تهنىء الكويت بإنتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

ضبطت شرطة أبوظبي، موظفة خليجية (33 سنة)، اختلست نحو 11 مليون درهم من جهة عملها، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ 7سنوات، بعد أن غرر بها وأوهمها بالزواج، على الرغم من أنه متزوج.