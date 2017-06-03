الإمارات تهنىء الكويت بإنتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

هنأت دولة الإمارات دولة الكويت الشقيقة بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعام 2018 و 2019 .
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بهذه المناسبة عن كامل ثقتها في قدرات الدبلوماسية الكويتية العريقة لتمثيل العالم العربي وقضاياه خير تمثيل.
وقالت إن الدبلوماسية الكويتية بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تلعب دورا إيجابيا في قضايا المنطقة منوهة بصفة خاصة بدورها التنموي والإنساني والذي أضاف للكويت رصيدا إيجابيا على الصعيدين الاقليمي والدولي .