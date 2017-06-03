دشن مغردون سعوديون عبر«تويتر» وسمي «#محمد_بن_زايد_ينور_السعودية» و«#محمد_بن_زايد_في_قلوب_السعوديين» احتفاءً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرياض، مشيدين بالعلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية وعمق الروابط.

ونشر مغردون فيديو للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - قال فيه: «نحن مع السعودية قلباً و قالباً والمصير واحد و راح نوقف وقفة رجل واحد»، وتضمن الوسم صوراً لمؤسس الدولة أثناء زياراته الرياض، وصوراً تجمع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك سلمان.

وكتب أحد المغردين: «هلا وغلا بالعضيد والحليف الصادق الصدوق، من وقف بقوة وشهامة ورجولة مع أهله وعمقه وعروبته»، ودون آخر متحدثاً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «هو تاج الفخر والعز، هو كلما وطأ في بقعة صنع وزرع الخير فيها، حفظك الله يا سند الخليج، من شابه أباه ما ظلم».