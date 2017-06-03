«كهرباء دبي» راعٍ بلاتيني للدورة 21 لجائزة القرآن الكريم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها البلاتينية لفعاليات الدورة الـ21 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تمتد من أول شهر رمضان المبارك حتى يوم 20 من الشهر في مسرح غرفة تجارة وصناعة دبي.

ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية من خلال رعاية الفعاليات الثقافية والدينية والاجتماعية ذات الأثر الكبير في ترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية العليا في نفوس أفراد المجتمع.

وتستضيف الجائزة نخبة من العلماء والدعاة الذين يقدمون صورة حضارية عن الدِّين الإسلامي الحنيف، باعتباره دين الوسطية والتسامح والاعتدال الذي يؤمن بالتعايش بين الثقافات والديانات والحضارات المختلفـة.

غرس القيم

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نتشرف برعاية فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هذا العام، لما لها من قيمة وأهمية كبرى في خدمة كتاب الله تعالى وحث المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم على النهل من بحره الزاخر وحفظ آياته وتجويد قراءته، لا سيما في شهر القرآن وموسم الطاعات، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على غرس القيم المثلى والسلوكيات الاجتماعية الراقية التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف».

وتابع: نحرص على أن نكون شريكاً دائماً في تحفيز الأجيال على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ورسالتها الإسلامية، وإيجاد روح التنافس في حفظ كتاب الله وتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم وقرائه، وتأكيد دور دولة الإمارات في خدمة أبناء العالم الإسلامي ودعم القيم الإسلامية.