إدريس أبكر إماماً لصلاة التراويح بمسجد الراشدية اليوم

يستضيف ملتقى راشد بن محمد الرمضاني والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فضيلة الشيخ إدريس أبكر لأداء صلاة التراويح اليوم في مسجد الراشدية الكبير وللمشاركة ضمن فعاليات قراء دبي.

وتنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعاليات «قراء دبي» في 8 مساجد بالإمارة وتستقطب مشاهير قراء العالم الإسلامي إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي.

أنشطة

وقال الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد والمشرف العام على لجنة الفعاليات والأنشطة الدينية خلال اجتماعه أمس الأول بأعضاء اللجنة إنه جار استضافة أشهر القراء والمحاضرين لملتقى راشد بن محمد الرمضاني في دورته الثانية ومنهم سعد الغامدي إمام الحرم النبوي سابقاً، حيث يؤم المصلين 9 و 10 رمضان الجاري وعبد العزيز الزهراني ووديع الحمادي ومحمد مبارك ونبيل الرفاعي وأحمد النفيس، مشيراً إلى محاضرات دينية لأشهر المحاضرين باللغة العربية كل يوم خميس ومحاضرة للجاليات كل يوم جمعة طوال شهر رمضان الفضيل.