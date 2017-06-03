«آل مكتوم الخيرية» تتوج مصالحة قبيلتين في مصر برحلات عمرة لـ16 أسرة

توجت هيئة آل مكتوم الخيرية المصالحة بين قبيلتي «الدابودية وبني هلال» في محافظة أسوان المصرية برحلات عمرة لـ 16 أسرة من القبيلتين، فضلاً عن تخصيص عدد كبير من السلال الغذائية الرمضانية للعائلتين، وذلك مكافأة للأطراف الذين نبذوا الموروثات البالية وتمسكوا بتلاحم القبيلتين لدفع عجلة النمو، وترك العصبية المقيتة والعنف.

وقد شاركت هيئة آل مكتوم الخيرية قبيلتي الدابودية وبني هلال احتفالاتهما بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور عدد كبير من كبار العائلتين، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة كيفية النهوض بالقيم المصرية الأصيلة لمنع قيام أي حوادث عنف في المستقبل.