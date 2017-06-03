محمد بن زايد والملك سلمان قائدان لا يجتمعان إلا على العزم والخير

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كان لقاء أخوياً ويعكس مشاعر كل خليجي وعربي وأنهما قائدان لا يجتمعان إلا على القوة والعزم والخير، ودون سموه على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «لقاء أخوي يعكس مشاعر كل خليجي وعربي، قائدان لا يجتمعان إلا على القوة والعزم والخير، وبرؤيتهما الحكيمة يمضي خليجنا نحو مزيد من المنعة والمجد».