«طرق دبي» تطرح 250 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً في مزادها الإلكتروني

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 250 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً خلال مزادها الإلكتروني الـ 48 المقبل، وذلك للوحات المركبات من الفئات (S – R – Q – P – O – N- M – L – K - J - i – H ) حيث سيبدأ التسجيل للمزاد غداً على أن يبدأ المزاد يوم الأحد الموافق 11 من الشهر ذاته بدءاً من الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة 5 أيام.

مشاركات واسعة

وأكد سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن المشاركات الواسعة من قبل الجمهور في المزادات سواء كانت العلنية أو الإلكترونية، ومدى التنافس الإيجابي فيما بينهم للحصول على الأرقام يعكس لنا أهمية تنظيم هذه المزادات في إسعاد المتعاملين من المهتمين باقتناء اللوحات وتحقيق الرضا لديهم. ولفت إلى المزادات الالكترونية من حيث أهميتها عند شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها عن سواها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها إدارة ترخيص المركبات خلال خطتها السنوية المرسومة والرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

وأشار إلى أن عملية المشاركة في المزاد تتم بإيداع شيك تأمين بمبلغ 5000 درهم و120 درهماً رسوماً للاشتراك، حين يكون التسجيل في مراكز إسعاد المتعاملين في «أم الرمول، بر دبي، ديرة، بلدية الطوار»، بينما يتم إيداع المبالغ المذكورة ببطاقة الائتمان إذا كان التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني www.rta.ae، كما أن على المزايد الذي يرسو عليه المزاد أن يلتزم بدفع المستحقات خلال 10 أيام عمل من موعد إغلاق المزاد، لافتاً إلى أن الإدارة تلتزم بإعادة مبلغ التأمين إلى المتعاملين بعد انتهاء المزاد وذلك كل حسب طريقة إيداعه للمبلغ، موضحاً أيضاً أنه من شروط المشاركة بالمزاد أن يتوفر للشخص مركبة مسجلة في إمارة دبي، أو رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي.

وأوضح المرزوقي أنه تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد وهي معلومات مهمة تُسهم بلا شك في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.